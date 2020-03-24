Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»
- РИА Новости
«Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года», — говорится в сообщении.
Жаров поблагодарил акционеров за оказанное доверие и заявил о готовности «применить все свои знания и опыт во благо компании».
«Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами», — сказал он.
23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Жарова от должности руководителя РКН.
Он занимал этот пост восемь лет. По его словам, это огромный и важный отрезок его жизни, за это время ведомство очень изменилось.