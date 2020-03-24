Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»

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Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором «Газпром-Медиа», сообщает пресс-служба холдинга.
Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»
  • РИА Новости

«Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года», — говорится в сообщении.

Жаров поблагодарил акционеров за оказанное доверие и заявил о готовности «применить все свои знания и опыт во благо компании».

«Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами», — сказал он.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Жарова от должности руководителя РКН.

Он занимал этот пост восемь лет. По его словам, это огромный и важный отрезок его жизни, за это время ведомство очень изменилось.

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