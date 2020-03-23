Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора
- РИА Новости
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«Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — сказал он.
По его словам, многое получилось и следующий руководитель Роскомнадзора «имеет огромное поле для деятельности».
«В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения. Им я желаю успехов и новых побед», — добавил он.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора по его просьбе.