Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора

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Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — сказал он.

По его словам, многое получилось и следующий руководитель Роскомнадзора «имеет огромное поле для деятельности».

«В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения. Им я желаю успехов и новых побед», —  добавил он.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора по его просьбе. 

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