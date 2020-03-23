В Госдуме дали рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.
В Госдуме дали рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Если вы сейчас вынуждены находиться дома, то сосредоточьтесь на своём внутреннем мире: наведите дома порядок, послушайте любимую музыку, пересмотрите свои фотографии, добавьте их в красивый альбом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, можно почитать и художественную литературу.

Как отметил Говорин, люди в подавляющем большинстве живут в стрессе, и порой они лишены таких простых на первый взгляд возможностей.

«Это может показаться банальным, но, как врач, который всю жизнь провёл в медицине, я глубоко убеждён, что как раз в этом заложена совокупность факторов, которые профилактируют и не допускают развития болезни», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.

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