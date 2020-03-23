В ОНК заявили, что подозреваемый в убийстве жены и её родителей в Москве признал вину

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Станислав Иванов, подозреваемый в убийстве своей жены и её родителей в Москве, в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) признал свою вину. Об этом сообщил RT ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
В ОНК заявили, что подозреваемый в убийстве жены и её родителей в Москве признал вину
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«На вопросы отвечал односложно. Говоря о причинах случившегося, сказал, что к этому привёл ряд сложных факторов, в том числе он говорит о проблемах на работе», — сказал правозащитник.

По его словам, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

«Говорит, что у него кашель», — уточнил ответственный секретарь ОНК, добавив, что сотрудники ИВС замечали Иванова плачущим в камере.

21 марта СК сообщил о задержании мужчины, который подозревается в убийстве своей жены и её родителей.

По данным следствия, в ночь на 21 марта Иванов нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, а также её родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

После этого мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершённом преступлении. 

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