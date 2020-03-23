В ОНК заявили, что подозреваемый в убийстве жены и её родителей в Москве признал вину
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- РИА Новости
«На вопросы отвечал односложно. Говоря о причинах случившегося, сказал, что к этому привёл ряд сложных факторов, в том числе он говорит о проблемах на работе», — сказал правозащитник.
По его словам, жалоб на условия содержания у Иванова нет.
«Говорит, что у него кашель», — уточнил ответственный секретарь ОНК, добавив, что сотрудники ИВС замечали Иванова плачущим в камере.
21 марта СК сообщил о задержании мужчины, который подозревается в убийстве своей жены и её родителей.
По данным следствия, в ночь на 21 марта Иванов нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, а также её родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
После этого мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершённом преступлении.