В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и её родителей
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, а также её родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
После этого мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершённом преступлении.
«Установлено, что в квартире находились двое детей. Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», — уточнили в СК.
Ранее в городе Мариинске Кемеровской области мужчина убил трёх своих собутыльников и ранил ещё одного во время распития с ними алкогольных напитков.