В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и её родителей

Короткая ссылка
Московское отделение СК России сообщило о задержании мужчины, который подозревается в убийстве своей жены и её родителей.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и её родителей
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, а также её родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

После этого мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершённом преступлении. 

«Установлено, что в квартире находились двое детей. Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», — уточнили в СК.

Ранее в городе Мариинске Кемеровской области мужчина убил трёх своих собутыльников и ранил ещё одного во время распития с ними алкогольных напитков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить