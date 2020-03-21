В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и её родителей

Московское отделение СК России сообщило о задержании мужчины, который подозревается в убийстве своей жены и её родителей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, а также её родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

После этого мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершённом преступлении.

«Установлено, что в квартире находились двое детей. Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», — уточнили в СК.

Ранее в городе Мариинске Кемеровской области мужчина убил трёх своих собутыльников и ранил ещё одного во время распития с ними алкогольных напитков.