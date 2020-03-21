В Кемеровской области мужчина убил троих собутыльников

В городе Мариинске Кемеровской области мужчина убил трёх своих собутыльников и ранил ещё одного во время распития с ними алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

«20 марта в одном из жилых домов в городе Мариинске обнаружены тела 34- и 57-летней женщин, 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. С этого же адреса с множественными ножевыми ранениями госпитализирован 28-летний местный житель», — указывает ведомство.

По версии следствия, подозреваемый в убийстве распивал спиртное в компании знакомых местных жителей. Во время застолья один из приятелей оскорбил мужчину, из-за чего он разозлился и стал наносить всем присутствующим ножевые ранения. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевшие и подозреваемый являются лицами без определённого места жительства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Мариинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц)», — отметили в СК.

В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, которое было совершено в 2014 году.