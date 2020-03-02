В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, совершённое в 2014 году

В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, которое было совершено в 2014 году.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Подозреваемый — неоднократно судимый мужчина. По данным следователей, он украл у своего знакомого в Изобильном ружьё с патронами и сделал обрез. Вместе с оружием злоумышленник поехал в Ставрополь к брату. Родственник не отвечал на звонки.

В результате мужчина остался в подъезде многоквартирного дома, устроил ссору с незнакомцем и застрелил его. Затем он отправился к своей знакомой. Их застал супруг женщины, который спал в другой комнате. Гость застрелил обоих хозяев, поджёг дом и скрылся.

Подозреваемого задержали в 2019 году благодаря совместной работе сотрудников МВД и СК России. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

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