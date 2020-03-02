В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, совершённое в 2014 году

Короткая ссылка
В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, которое было совершено в 2014 году.
В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, совершённое в 2014 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Подозреваемый — неоднократно судимый мужчина. По данным следователей, он украл у своего знакомого в Изобильном ружьё с патронами и сделал обрез. Вместе с оружием злоумышленник поехал в Ставрополь к брату. Родственник не отвечал на звонки.

В результате мужчина остался в подъезде многоквартирного дома, устроил ссору с незнакомцем и застрелил его. Затем он отправился к своей знакомой. Их застал супруг женщины, который спал в другой комнате. Гость застрелил обоих хозяев, поджёг дом и скрылся.

Подозреваемого задержали в 2019 году благодаря совместной работе сотрудников МВД и СК России. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области раскрыли дело о похищении и убийстве подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить