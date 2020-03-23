Эксперт предупредил об интернет-мошенниках во время дистанционной работы

Бывший замминистра связи России Илья Массух предупредил об интернет-мошенниках во время дистанционной работы.

«Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии: они изучают профиль жертвы в соцсетях, после чего рисуют его психологический портрет и дальше подстраивают свои действия под него», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, пользователи активно реагируют на такие методы, так как мошенники играют на ожиданиях.

Ранее газета «Известия» сообщала, что IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.