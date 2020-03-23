Эксперты оценили переход школ и вузов в России на дистанционное обучение

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На брифинге в пресс-центре медиагруппы «Патриот» эксперты оценили переход школ, техникумов и вузов в России на дистанционное обучение.
Эксперты оценили переход школ и вузов в России на дистанционное обучение
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Говорить о том, что дистанционное обучение в России стало сейчас неким ноу-хау, неправильно — оно достаточно давно и широко в стране применяется как в высшей школе, так и в общеобразовательных учебных заведениях», — заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

По его словам, такая норма давно прописана в федеральном законе об образовании. Другое дело, отметил он, что некоторые родители не умеют заходить на нужный портал, создавать личный кабинет.

Со своей стороны, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Петербурга Елена Спасская отметила, что обучение на дому во время карантина предполагает не только занятия за компьютером.

«Ребёнок может рисовать, вырезать, лепить и так далее. Всё зависит от того, какого вида задание даёт преподаватель. Никто не отменял чтение художественной литературы, рабочую тетрадь. Поэтому не только и не столько работа за компьютером», — цитирует Спасскую ФАН.

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию с переводом школьников на дистанционное обучение.

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