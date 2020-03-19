В Госдуме прокомментировали ситуацию с переводом школьников на дистанционное обучение

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал ситуацию с переводом школьников на дистанционное обучение.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в настоящее время формируют соответствующую цифровую платформу.

«Я риска перегрузки серверов и других подобных проблем здесь не вижу. В мире очень много образовательных программ, систем, в целом опыт большой и работает всё нормально», — сказал Горелкин.

Как считает депутат, доступ школьников к данной платформе должен быть бесплатным по линии услуг связи.

Со своей стороны, председатель всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила, что задача родителей — организовать учебный процесс дома.

«Если педагоги учат детей по видеосвязи, вы должны убедиться, что ребёнок включил компьютер и занимается. Если такой практики нет, обучение вам придётся взять на себя», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Буцкая советует придерживаться школьного графика, планировать занятия на утренние часы, мотивировать детей и не забывать об импровизированных переменах.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одну из школ Фрунзенского района и прокомментировал переход на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.