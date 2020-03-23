Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе

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Ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть ужесточена до введения уголовного наказания, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе
  • РИА Новости

По словам Клишаса, с учётом эпидемиологической ситуации в России и принимаемых государством мер по нераспространению коронавируса возрастает и общественная опасность заведомо недостоверной информации.

«В силу высокой общественной опасности действий, направленных на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений (фейков) о коронавирусе, может быть введена уголовная ответственность за данные противоправные деяния», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в Москве организовали доследственную проверку в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших COVID-19 в России.

В Роскомнадзоре также заявили, что YouTube и Instagram пока не удалили фейковые новости о коронавирусе, несмотря на требование Генпрокуратуры.

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