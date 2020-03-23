Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе

Короткая ссылка
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе
  • © Томас Тхайцук
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что требование об удалении ложных новостей о COVID-19 были направлены ряду СМИ, порталов и соцсетей. Лишь YouTube и Instagram до сих пор не сделали этого.

«Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве организована доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить