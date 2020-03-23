Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что требование об удалении ложных новостей о COVID-19 были направлены ряду СМИ, порталов и соцсетей. Лишь YouTube и Instagram до сих пор не сделали этого.

«Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве организована доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.