Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что требование об удалении ложных новостей о COVID-19 были направлены ряду СМИ, порталов и соцсетей. Лишь YouTube и Instagram до сих пор не сделали этого.
«Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве организована доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.