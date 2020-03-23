В Крымских горах спасли пятерых туристов
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Незадолго до полуночи 22 марта в службу спасения поступила информация о том, что во время прогулки сбилась с маршрута группа из пяти человек. На поиск выехали трое сотрудников ведомства. Они связались с туристами и дали рекомендации, как дождаться прибытия помощи в темноте и на холоде.
Прибыв в село Краснолесье, спасатели приступили к поисковым работам.
«Спустя два часа с туристами был установлен голосовой контакт. Пострадавшие были обнаружены на труднопроходимом склоне балки Оленьи Тропы в районе хребта Абдуга. В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в пресс-службе.
Туристов доставили в Симферополь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.