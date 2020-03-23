В Крымских горах спасли пятерых туристов

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В Крымских горах спасли туристов, заблудившихся в районе хребта Абдуга.
В Крымских горах спасли пятерых туристов
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Незадолго до полуночи 22 марта в службу спасения поступила информация о том, что во время прогулки сбилась с маршрута группа из пяти человек. На поиск выехали трое сотрудников ведомства. Они связались с туристами и дали рекомендации, как дождаться прибытия помощи в темноте и на холоде.

Прибыв в село Краснолесье, спасатели приступили к поисковым работам.

«Спустя два часа с туристами был установлен голосовой контакт. Пострадавшие были обнаружены на труднопроходимом склоне балки Оленьи Тропы в районе хребта Абдуга. В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в пресс-службе.

Туристов доставили в Симферополь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.

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