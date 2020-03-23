У пассажиров из Стамбула в аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений
- РИА Новости
Отмечается, что в багаже двух жителей Лениногорска находилось 1066 и 1015 колец, браслетов, серёг, кулонов и цепочек. Большинство изделий имели камни разных цветов, форм и размеров. У жительницы Набережных Челнов обнаружили 178 изделий.
В отношении пассажиров завели административные дела.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей.