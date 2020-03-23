У пассажиров из Стамбула в аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений

Короткая ссылка
У пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений. Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на таможню Татарстана, они хотели пронести их через зелёный коридор без оформления деклараций.
У пассажиров из Стамбула в аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений
  • РИА Новости

Отмечается, что в багаже двух жителей Лениногорска находилось 1066 и 1015 колец, браслетов, серёг, кулонов и цепочек. Большинство изделий имели камни разных цветов, форм и размеров. У жительницы Набережных Челнов обнаружили 178 изделий.

В отношении пассажиров завели административные дела.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить