У пассажиров из Стамбула в аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений

У пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений. Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на таможню Татарстана, они хотели пронести их через зелёный коридор без оформления деклараций.

Отмечается, что в багаже двух жителей Лениногорска находилось 1066 и 1015 колец, браслетов, серёг, кулонов и цепочек. Большинство изделий имели камни разных цветов, форм и размеров. У жительницы Набережных Челнов обнаружили 178 изделий.

В отношении пассажиров завели административные дела.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей.