В Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.
По имеющимся данным, водитель пытался ввезти на территорию России 27 картин, несколько статуэток, предметы интерьера и столовые принадлежности. Сопроводительных документов не было.
Груз изъяли и отправили на искусствоведческую экспертизу. Оказалось, что 14 предметов представляют культурную ценность. Их приблизительная стоимость составляет 153 тыс. рублей.
Ранее kp.ru сообщало, что из Крыма на Украину пытались вывезти альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства.