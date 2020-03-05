В Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей

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В Псковской области завели уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей.
В Псковской области завели дело по факту контрабанды культурных ценностей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

По имеющимся данным, водитель пытался ввезти на территорию России 27 картин, несколько статуэток, предметы интерьера и столовые принадлежности. Сопроводительных документов не было.

Груз изъяли и отправили на искусствоведческую экспертизу. Оказалось, что 14 предметов представляют культурную ценность. Их приблизительная стоимость составляет 153 тыс. рублей.

Ранее kp.ru сообщало, что из Крыма на Украину пытались вывезти альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства.

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