В Тверской области рассказали о мерах по предупреждению распространения коронавируса

В Тверской области прошло заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как напомнил губернатор Игорь Руденя, мониторинг организован на всей территории региона.

«Важно продолжить формирование необходимых материально-технических запасов. В настоящее время все процессы идут в установленном порядке», — заявил он.

Из резервного фонда областного правительства направлены средства на закупку медицинского оборудования, лекарств и изделий медназначения, необходимых для предупреждения распространения коронавируса.

«Это 554 единицы медицинского оборудования, в том числе 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также бесконтактные термометры, тепловизоры, паровой стерилизатор, анализаторы и другое. В настоящее время в медицинских организациях региона имеется 118 аппаратов ИВЛ», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что во Владимирской области ужесточают режим повышенной готовности. С 21 марта отменены или перенесены спортивные соревнования и другие мероприятия с участием спортсменов, передаёт tv-mig.ru.

Также запрещено проведение культурных и других массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.