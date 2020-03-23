В Тверской области рассказали о мерах по предупреждению распространения коронавируса
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Как напомнил губернатор Игорь Руденя, мониторинг организован на всей территории региона.
«Важно продолжить формирование необходимых материально-технических запасов. В настоящее время все процессы идут в установленном порядке», — заявил он.
Из резервного фонда областного правительства направлены средства на закупку медицинского оборудования, лекарств и изделий медназначения, необходимых для предупреждения распространения коронавируса.
«Это 554 единицы медицинского оборудования, в том числе 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также бесконтактные термометры, тепловизоры, паровой стерилизатор, анализаторы и другое. В настоящее время в медицинских организациях региона имеется 118 аппаратов ИВЛ», — рассказали в пресс-службе.
Также стало известно, что во Владимирской области ужесточают режим повышенной готовности. С 21 марта отменены или перенесены спортивные соревнования и другие мероприятия с участием спортсменов, передаёт tv-mig.ru.
Также запрещено проведение культурных и других массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.