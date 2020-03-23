В аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом

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В международном аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.
В аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом
  • © Татьяна Меель
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В частности, с 23 марта пассажиры, прилетающие из Москвы, будут проходить термометрию и анкетирование о состоянии здоровья. Пассажиры бизнес-джетов, обслуживающиеся на вылет, будут проходить термометрию при входе в VIP-зал.

«Регулярно проводится мониторинг состояния здоровья пассажиров, прибывших рейсами местных и внутренних воздушных линий, а также граждан, находящихся на территории воздушной гавани Приморья», — сказали в пресс-службе.

На территории аэропорта также оборудовано специализированное помещение для временной изоляции.

Кроме того, каждые два часа проводятся мероприятия по санитарной уборке площадей.

В целом в Приморском крае приостанавливают работу бассейнов, театров и картинных галерей, передаёт Vostokmedia.com. В спортзалах запрещено собирать больше 50 человек.

Ранее в Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом.

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