В Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом

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Замначальника облздрава Томской области Сергей Дмитриев рассказал о готовности медучреждений региона к оказанию помощи пациентам с коронавирусом.
В Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом
  • © Николай Протопопов
  • РИА Новости

«У нас развёрнуто два инфекционных отделения — горбольница №3 и имени Сибирцева. Дополнительно предусмотрено развёртывание двух профилированных стационаров для пациентов. Также определён обсерватор для лиц, прибывших из зарубежных стран для медицинского наблюдения. Это отдельно стоящее здание за территорией для лиц, которые находятся в карантине в течение двух недель. Сейчас там никого нет. Он рассчитан на 54 места», — приводит портал vtomske.ru слова Дмитриева.

Замначальника облздрава добавил, что при необходимости в Томской области предусмотрено развёртывание до тысячи коек в других стационарах. 

По словам Дмитриева, в регионе хватает врачей-инфекционистов.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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