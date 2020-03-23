Волонтёры помогут пожилым жителям Севастополя во время режима повышенной готовности
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Как заявил на аппаратном совещании глава Департамента труда и соцзащиты населения, почти 20 тыс. человек числятся одиноко проживающими и нуждаются в помощи добровольцев.
«С сегодняшнего дня наш департамент начинает обзвон. Кроме этого, мы начинаем составлять реестр нуждающихся в сопровождении в этот особый период. Обращаюсь также к людям, которые проживают рядом с такими гражданами: если есть возможность, окажите им помощь», — отметил он.
Также стало известно, что в городе заработает единый кол-центр по коронавирусу. Он появится на базе Единой дежурной диспетчерской службы, передаёт «Новый Севастополь».
«Развёрнуто десять рабочих мест операторов. В конце сегодняшних суток будет полноценно сформировано четыре смены с общим числом операторов 20 человек», — рассказал директор Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.