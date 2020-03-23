В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.

«Это совершенно правильная мера. В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома. Именно поэтому сейчас по стране будет активизировано волонтёрское движение. Общероссийский народный фронт уже приступает к этому», — заявил депутат.

Он отметил, что волонтёры будут помогать пожилым людям, которые «по звонку» смогут получать помощь в приобретении лекарств и продуктов, в решении вопросов ЖКХ.

«Это очень важно. Пожилые люди имеют риск более тяжёлого заболевания и осложнений. Мера абсолютно адекватная и, естественно, согласована с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами», — сказал Говорин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.