В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.
В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет
  • РИА Новости

«Это совершенно правильная мера. В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома. Именно поэтому сейчас по стране будет активизировано волонтёрское движение. Общероссийский народный фронт уже приступает к этому», — заявил депутат.

Он отметил, что волонтёры будут помогать пожилым людям, которые «по звонку» смогут получать помощь в приобретении лекарств и продуктов, в решении вопросов ЖКХ.

«Это очень важно. Пожилые люди имеют риск более тяжёлого заболевания и осложнений. Мера абсолютно адекватная и, естественно, согласована с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами», — сказал Говорин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

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