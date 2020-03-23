В Совфеде оценили домашний режим для москвичей старше 65 лет

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.

«Это совершенно оправданная мера. Но, с другой стороны, если люди пожилого возраста будут находиться на домашнем режиме, встанет задача обеспечения их возможностью получать лекарства, продукты, медицинскую помощь. Необходимо, чтобы все социальные и медицинские службы очень быстро реагировали. Если эти задачи будут решены, то домашний режим может состояться. Тем более что люди старшего возраста у нас очень дисциплинированные и с пониманием отнесутся к предложению мэра», — считает сенатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.