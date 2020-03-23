Депутатам Госдумы старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно

Заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что фракции Госдумы рекомендовали депутатам старше 65 лет работать дистанционно.

«Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что регламент работы Госдумы позволяет парламентариям работать удалённо.

По её словам, депутат может выразить своё мнение письменно.

«Эта позиция включается в стенограмму», — сказала Савастьянова агентству.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.