Депутатам Госдумы старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно

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Заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что фракции Госдумы рекомендовали депутатам старше 65 лет работать дистанционно.
Депутатам Госдумы старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно
  • РИА Новости

«Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что регламент работы Госдумы позволяет парламентариям работать удалённо.

По её словам, депутат может выразить своё мнение  письменно.

«Эта позиция включается в стенограмму», — сказала Савастьянова агентству.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.

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