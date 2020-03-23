Депутатам Госдумы старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно
- РИА Новости
«Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что регламент работы Госдумы позволяет парламентариям работать удалённо.
По её словам, депутат может выразить своё мнение письменно.
«Эта позиция включается в стенограмму», — сказала Савастьянова агентству.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.