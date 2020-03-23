Минфин готов обсуждать обнуление пошлин на импорт немедицинских товаров

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Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство готово обсуждать обнуление ставок таможенных пошлин на импорт ряда немедицинских товаров.
Минфин готов обсуждать обнуление пошлин на импорт немедицинских товаров
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в кулуарах Совета Федерации.

«Сейчас вот в части медикаментов и компонентов медикаментов, дальше по мере необходимости, конечно, мы готовы будем обсуждать расширение этого перечня», — отметил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

19 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.

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