Минфин готов обсуждать обнуление пошлин на импорт немедицинских товаров
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в кулуарах Совета Федерации.
«Сейчас вот в части медикаментов и компонентов медикаментов, дальше по мере необходимости, конечно, мы готовы будем обсуждать расширение этого перечня», — отметил он.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.
19 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.