Минфин готов обсуждать обнуление пошлин на импорт немедицинских товаров

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство готово обсуждать обнуление ставок таможенных пошлин на импорт ряда немедицинских товаров.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в кулуарах Совета Федерации.

«Сейчас вот в части медикаментов и компонентов медикаментов, дальше по мере необходимости, конечно, мы готовы будем обсуждать расширение этого перечня», — отметил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

19 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.