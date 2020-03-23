Песков: вопрос закрытия Москвы не обсуждается
- РИА Новости
«Пока нинасколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается», — сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявляла, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, назвав такие сообщения клеветой.
19 марта оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной.