Песков: вопрос закрытия Москвы не обсуждается

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос закрытия Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.
Песков: вопрос закрытия Москвы не обсуждается
  • РИА Новости

«Пока нинасколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается», — сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявляла, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, назвав такие сообщения клеветой.

19 марта оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной

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