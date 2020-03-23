Козловский заявил о невозможности полностью остановить метро в Москве

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал о невозможности полностью отключить систему.

«Московский метрополитен нельзя закрыть без негативных последствий для инфраструктуры. Метро — это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

К примеру, пояснил Козловский, в ночную расстановку на линиях должны оставаться более 340 составов, которым необходимо перемещаться ежесуточно.

По его словам, поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержании в нём нужного микроклимата и уровня влажности.

«Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь. Не менее 70% сотрудников всё равно будут ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность его систем жизнеобеспечения», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.