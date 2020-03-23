ЧФ заявил о завершении формирования экипажей новых малых ракетных кораблей

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Черноморский флот завершил формирование экипажей для строящихся на судостроительных заводах малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Циклон».
ЧФ заявил о завершении формирования экипажей новых малых ракетных кораблей
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства, экипажи укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту ЧФ.

«Военнослужащие, отобранные в состав экипажей новых кораблей, убыли для переподготовки в учебный центр Военно-морского флота в Санкт-Петербург, где личному составу предстоит пройти общую корабельную подготовку и стажировку на предприятиях промышленности с целью изучения технических средств, корабельного оборудования и вооружения, которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что военнослужащие будут направлены на судостроительный завод для освоения новых кораблей и их подготовки к приёму в состав Военно-морского флота.

Ранее Inforeactor сообщало, что десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения провели учения в Крыму.

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