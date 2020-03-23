В Башкирии приостановят работу кинотеатров и бассейнов
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- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.
В школах спортивные секции пока закрываться не будут.
Также стало известно, что в Казани начали работу по переносу 50 турниров, запланированных на март и апрель. Об этом сообщает Inkazan.ru.
На утреннем совещании в мэрии было заявлено, что на данный момент в городе ограничен выезд спортсменов на соревнования, а также тренировочные сборы. В спортшколах и на спортивных объектах введён усиленный пропускной режим.
Тренеры проводят дистанционные тренировки по общей подготовке и комплексы специальных упражнений.
Ранее в Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом.