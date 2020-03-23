В Башкирии приостановят работу кинотеатров и бассейнов

В Башкирии решили приостановить работу кинотеатров и бассейнов. Все изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.

В школах спортивные секции пока закрываться не будут.

Также стало известно, что в Казани начали работу по переносу 50 турниров, запланированных на март и апрель. Об этом сообщает Inkazan.ru.

На утреннем совещании в мэрии было заявлено, что на данный момент в городе ограничен выезд спортсменов на соревнования, а также тренировочные сборы. В спортшколах и на спортивных объектах введён усиленный пропускной режим.

Тренеры проводят дистанционные тренировки по общей подготовке и комплексы специальных упражнений.

Ранее в Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом.