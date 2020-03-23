Эксперты Роскачества провели повторную проверку молока

Специалисты Роскачества провели повторную проверку шести популярных марок молока с жирностью 3,2%.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные ведомства, эксперты проверили качество продукции брендов «36 копеек», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Наша дойка», «Простоквашино» и Parmalat.

Отмечается, что по результатам повторного исследования качество пяти из шести образцов улучшилось, однако продукция марки «36 копеек» осталась на прежнем нулевом уровне.

Специалисты обнаружили в образце следы антибиотика стрептомицина, растительные жиры, сухое молоко, а также бактерии кишечной палочки. Товар не рекомендуется к покупке.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, представленных на российском рынке.