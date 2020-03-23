Эксперт оценил вероятность повышения цен на мясо птицы

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Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Межениновской птицефабрики Виталий Пивоваров прокомментировал возможность роста цен на продукцию из мяса птицы из-за падения курса рубля к доллару и евро.
Эксперт оценил вероятность повышения цен на мясо птицы
  • Pixabay

В беседе с порталом vtomske.ru он отметил, что любое производство продукции из мяса птицы имеет импортные составляющие, поэтому снижение курса рубля, безусловно, скажется на её стоимости.

«Мы мониторим ситуацию сейчас. Она пока очень неустойчивая. Все замерли в ожидании, в том числе и наши поставщики. Если они будут увеличивать цены на поставляемую нам продукцию, мы тоже будем вынуждены это сделать по своей продукции», — пояснил Пивоваров.

По его словам, если ситуация с курсом валют сохранится на прежнем уровне, все участники рынка по производству продукции из мяса птицы пойдут на увеличение стоимости своего товара, однако более точный прогноз можно будет сделать ближе к маю-июню.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал прогноз о возможном повышении стоимости продовольствия в связи с распространением коронавируса.

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