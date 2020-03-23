В Приморье приостанавливают работу бассейнов и театров
- АГН «Москва»
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Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Для профилактики коронавируса в Приморском крае принято решение приостановить работу бассейнов, ряда учреждений культуры, а в спортивных залах ограничить число людей до 50 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, на данный момент на территории региона случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
21 марта в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в столице закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.