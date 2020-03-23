В Приморье приостанавливают работу бассейнов и театров

В Приморском крае для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 принято решение приостановить работу бассейнов, театров и картинных галерей.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Для профилактики коронавируса в Приморском крае принято решение приостановить работу бассейнов, ряда учреждений культуры, а в спортивных залах ограничить число людей до 50 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, на данный момент на территории региона случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

21 марта в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в столице закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.