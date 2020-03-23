Число заражённых COVID-19 в Красноярске увеличилось до шести

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Красноярске увеличилось до шести. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«В стационаре находятся шесть пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в городе Новосибирске», — говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.

Врачи сообщили, что круг лиц, с которыми пациенты контактировали на территории края, установлен.

«Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — заявили в областном Минздраве.

Ранее сообщалось о пяти заражённых COVID-19 в регионе.