Число заражённых COVID-19 в Красноярске увеличилось до шести
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В стационаре находятся шесть пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в городе Новосибирске», — говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.
Врачи сообщили, что круг лиц, с которыми пациенты контактировали на территории края, установлен.
«Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — заявили в областном Минздраве.
Ранее сообщалось о пяти заражённых COVID-19 в регионе.