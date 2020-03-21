Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

17 случаев зафиксировано в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре случая — в Нижегородской области и три — в Свердловской.

Также по два случая выявлено в Тульской и Калининградской областях, в Санкт-Петербурге, в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

Кроме того, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным на 21 марта, всего в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России было проведено лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.