Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 306.
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306
  • Reuters

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции...», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.

В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки. Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России было проведено лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

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