Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 306.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции...», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.

В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки. Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России было проведено лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.