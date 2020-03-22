Среди новых заражённых коронавирусом в Москве есть иностранцы

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Иностранцы есть среди 54 заболевших коронавирусом в Москве. Они получают необходимое лечение в стационарах столицы.
Среди новых заражённых коронавирусом в Москве есть иностранцы
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве подтверждены ещё 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств», — отметили там.

По данным на 22 марта, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 367.

Новые случаи зарегистрированы в шести регионах.

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