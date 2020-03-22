Среди новых заражённых коронавирусом в Москве есть иностранцы

Иностранцы есть среди 54 заболевших коронавирусом в Москве. Они получают необходимое лечение в стационарах столицы.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве подтверждены ещё 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств», — отметили там.

По данным на 22 марта, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 367.

Новые случаи зарегистрированы в шести регионах.