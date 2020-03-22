Среди новых заражённых коронавирусом в Москве есть иностранцы
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- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«В Москве подтверждены ещё 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств», — отметили там.
По данным на 22 марта, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 367.
Новые случаи зарегистрированы в шести регионах.