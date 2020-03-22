В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы

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Власти приняли решение построить в нескольких регионах России дополнительные инфекционные боксы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.

По данным на 21 марта, в России насчитывается 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 16 человек.

Также сообщалось, что власти Сахалина усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирусную инфекцию, организована дезинфекция возможных очагов заболевания в общих зонах, подъездах и на местах работы.

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