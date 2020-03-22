На Сахалине усилены карантинные меры из-за подозрений на коронавирус

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Власти Сахалина усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве региона.
На Сахалине усилены карантинные меры из-за подозрений на коронавирус
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

«Под наблюдение медиков попали сами пациенты, их родственники, коллеги и все возможные контактёры», — сообщили там.

Власти отметили, что организована дезинфекция возможных очагов заболевания в общих зонах, подъездах и на местах работы.

«Все люди из группы контакта с этого дня находятся на двухнедельном карантине. Несколько десятков человек из числа близкого контакта направлены в инфекционный изолятор. Сейчас организуем дополнительные пункты для проведения анализов на коронавирус», — заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

По данным на 21 марта, в России насчитывается 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 16 человек.

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