На Сахалине усилены карантинные меры из-за подозрений на коронавирус

Власти Сахалина усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Под наблюдение медиков попали сами пациенты, их родственники, коллеги и все возможные контактёры», — сообщили там.

Власти отметили, что организована дезинфекция возможных очагов заболевания в общих зонах, подъездах и на местах работы.

«Все люди из группы контакта с этого дня находятся на двухнедельном карантине. Несколько десятков человек из числа близкого контакта направлены в инфекционный изолятор. Сейчас организуем дополнительные пункты для проведения анализов на коронавирус», — заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

По данным на 21 марта, в России насчитывается 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 16 человек.