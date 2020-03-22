Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса

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В Роспотребнадзоре рассказали, что средний инкубационный период нового типа коронавируса COVID-2019 составляет 5,1 дня.
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», — указано в тексте.

Уточняется, что эти данные позволяют говорить об оправданности 14-дневного карантина.

Ранее стало известно, что количество заражённых новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило более 234 тыс.

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