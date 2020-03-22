Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе.
«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», — указано в тексте.
Уточняется, что эти данные позволяют говорить об оправданности 14-дневного карантина.
Ранее стало известно, что количество заражённых новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило более 234 тыс.