Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

Короткая ссылка
Граждане России и Белоруссии с лайнера Costa Pacifica вылетели из Рима в Москву, сообщает российское посольство в Италии.
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.

Генконсульство и посольство оказали туристам необходимое содействие.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Франции из-за ситуации с россиянами на борту лайнера Costa Pacifica

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить