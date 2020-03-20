Россия направила Франции ноту по ситуации с россиянами на Costa Pacifica

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Посольство России направило ноту в МИД Франции из-за ситуации с россиянами на борту лайнера Costa Pacifica, который находится вблизи Марселя.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, россияне должны сойти с судна 21 марта. На тот же день забронированы билеты на рейсы российских граждан на родину.

«Исходя из запрета, введённого правительством Испании, на заход круизных судов в порты этой страны, лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчётом прибытия 19 марта. Власти Франции не дают согласия на выход туристов в Марселе», — приводит РИА Новости её слова.

Дипломат уточнила, что на борту лайнера находятся 35 туристов из России и четверо граждан Белоруссии. 

«Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что на борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.

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