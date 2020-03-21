Пожарные ликвидировали открытое горение на складе завода в Подмосковье
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«В 19:50 объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, проводится проливка и разборка конструкций.
21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
Прокуратура начала проверку по факту пожара.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв взял ситуацию на контроль.