Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На заводе работает порядка 200—230 человек. Ситуацию мы держим на контроле, и уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное — никто не пострадал», — цитирует пресс-служба слова Воробьёва.

Губернатор добавил, что на место происшествия он отправил своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева и своего заместителя по инвестициям Вадима Хромова.

21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.