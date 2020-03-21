В Подмосковье не выявили ядовитых выбросов при пожаре на заводе

В подмосковном Дмитрове не выявлено ядовитых выбросов в атмосферу при пожаре в цеху обработки алюминиевых сплавов завода «Дозакл».

Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

«Произошло возгорание в цеху обработки алюминиевых сплавов завода «Дозакл» в Дмитрове. Предпринимаются все меры для его тушения. Площадь возгорания составляет 6 тыс. квадратных метров. Ядовитых выбросов в атмосферу в связи с пожаром нет», — сказала собеседник.

Пострадавших в настоящее время нет, добавила она.

Создан оперативный штаб, выясняются причины инцидента.

21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.