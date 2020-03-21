В Подмосковье не выявили ядовитых выбросов при пожаре на заводе
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Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.
«Произошло возгорание в цеху обработки алюминиевых сплавов завода «Дозакл» в Дмитрове. Предпринимаются все меры для его тушения. Площадь возгорания составляет 6 тыс. квадратных метров. Ядовитых выбросов в атмосферу в связи с пожаром нет», — сказала собеседник.
Пострадавших в настоящее время нет, добавила она.
Создан оперативный штаб, выясняются причины инцидента.
21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
Прокуратура начала проверку по факту пожара.