Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара на алюминиевом заводе в городском округе Дмитров», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место происшествия выехал городской прокурор Владимир Белик.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в Подмосковье возросла до 60 тыс. кв. м.