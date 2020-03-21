Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Подмосковье
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара на алюминиевом заводе в городском округе Дмитров», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на место происшествия выехал городской прокурор Владимир Белик.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в Подмосковье возросла до 60 тыс. кв. м.