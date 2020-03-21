В Иркутской области автобус с 40 пассажирами попал в ДТП

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В Иркутской области автобус с 40 пассажирами съехал с трассы в лес и врезался в деревья.
В Иркутской области автобус с 40 пассажирами попал в ДТП
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель уснул за рулём. Никто из пассажиров не пострадал, 50-летний водитель получил травмы и доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что автобус следовал из города Железногорск-Илимский в Иркутск. При столкновении с деревьями больше всего пострадала кабина водителя.

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