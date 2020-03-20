Роскомнадзор приостановил проведение проверок до 1 мая

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Роскомнадзор объявил о решении приостановить до 1 мая проверки, в том числе внеплановые. Ведомство будет осуществлять мониторинг в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Роскомнадзор приостановил проведение проверок до 1 мая
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Роскомнадзором принято решение о приостановке проведения плановых и внеплановых проверок и переходе на механизмы систематического мониторинга в онлайн-режиме», — заявили в Роскомнадзоре.

Указывается, что такой формат работы будет действовать до 1 мая 2020 года.

При этом исключением будут внеплановые проверки, основанием для которых могут стать причинение вреда жизни или здоровью граждан и возникновение ЧС природного и техногенного характера.

Ранее Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ удалить недостоверную общественно значимую информацию о ситуации с коронавирусом. 

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