Роскомнадзор приостановил проведение проверок до 1 мая
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Роскомнадзором принято решение о приостановке проведения плановых и внеплановых проверок и переходе на механизмы систематического мониторинга в онлайн-режиме», — заявили в Роскомнадзоре.
Указывается, что такой формат работы будет действовать до 1 мая 2020 года.
При этом исключением будут внеплановые проверки, основанием для которых могут стать причинение вреда жизни или здоровью граждан и возникновение ЧС природного и техногенного характера.
Ранее Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ удалить недостоверную общественно значимую информацию о ситуации с коронавирусом.