Генпрокуратура России потребовала заблокировать фейки о COVID-19

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Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусом COVID-19 в России.
Генпрокуратура России потребовала заблокировать фейки о COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным недостоверным сообщениям», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Говорит Магадан», удалить недостоверную общественно значимую информацию о ситуации с коронавирусом. 

Подобное требование было направлено администрациям YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.

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