Генпрокуратура России потребовала заблокировать фейки о COVID-19
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- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«В Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным недостоверным сообщениям», — заявили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Говорит Магадан», удалить недостоверную общественно значимую информацию о ситуации с коронавирусом.
Подобное требование было направлено администрациям YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.