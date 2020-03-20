Генпрокуратура России потребовала заблокировать фейки о COVID-19

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусом COVID-19 в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным недостоверным сообщениям», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Говорит Магадан», удалить недостоверную общественно значимую информацию о ситуации с коронавирусом.

Подобное требование было направлено администрациям YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.