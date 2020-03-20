Оперштаб опроверг данные о смерти пациента с коронавирусом в Тюмени

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Информация о смерти в Тюмени пациента, у которого диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе региона.
Оперштаб опроверг данные о смерти пациента с коронавирусом в Тюмени
  • РИА Новости

«Эта информация не соответствует действительности: самочувствие мужчины удовлетворительное», — приводит сообщение РИА Новости.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили URA.RU данную информацию.

«Пациент в тяжёлом состоянии из-за сопутствующих заболеваний, но всё ещё жив», — сообщила представитель ведомства Александра Малыгина.

Уточняется, что речь идёт о втором заразившемся коронавирусом в Тюмени, имевшем тесный контакт с иностранцами.

Всего в городе выявлено три случая заражения COVID-19.

20 марта общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 199 до 253: в девяти регионах страны было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

При этом общее число заболевших в Москве увеличилось до 131.

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