Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России

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Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство.
Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России
  • Pixabay

«Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года», — заявили в ведомстве.

При этом в Союзе сахаропроизводителей России отметили, что ситуация на рынке сахара остаётся стабильной. В России нет сбоев в поставках и дефицита сахара.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии коронавируса.

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