Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России

Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство.

«Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года», — заявили в ведомстве.

При этом в Союзе сахаропроизводителей России отметили, что ситуация на рынке сахара остаётся стабильной. В России нет сбоев в поставках и дефицита сахара.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии коронавируса.