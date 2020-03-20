Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России
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«Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года», — заявили в ведомстве.
При этом в Союзе сахаропроизводителей России отметили, что ситуация на рынке сахара остаётся стабильной. В России нет сбоев в поставках и дефицита сахара.
Ранее доктор медицинских наук диетолог Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии коронавируса.