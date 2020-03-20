В Симферополе заявили об отсутствии дефицита продовольствия

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Заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург прокомментировала результаты ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах города продовольственных товаров.
В Симферополе заявили об отсутствии дефицита продовольствия
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По её словам, с 17 марта проводится ежедневный мониторинг цен и наличия продовольственных товаров в крупных торговых сетях, на рынках города, а также в несетевых магазинах и на нестационарных торговых объектах. 

«На сегодняшний день никакого дефицита нет. На торговых объектах имеется достаточное количество продовольственных товаров. С руководителями торговых объектов проводится разъяснительная работа о недопущении искусственного завышения цен», — подчеркнула Юлия Кимбург.

Ранее сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал информацию о дефиците портативных компьютеров.

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