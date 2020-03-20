В Ставропольском крае более 600 млн рублей направят на меры по профилактике коронавируса

В Ставропольском крае решили внести поправки в бюджет из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональную думу.

На увеличение резервного фонда краевого правительства направят более 600 млн рублей.

«Считаю своевременным направить дополнительные средства на профилактику распространения коронавируса. Уверен, что это решение получит поддержку депутатов», — сказал глава комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.

Ранее портал «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ограничили работу образовательных и спортивных учреждений.